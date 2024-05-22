Yazık değil mi bu insanlara?

Malatya Gar’ı ile Yeşiltepe bölgesini bir birine bağlayan ve 205 metre uzunluğundaki Malatya Gar Yaya Alt Geçidi, 2017 yılında hizmete girmiş, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, TCDD 5.Bölge Müdürü Üzeyir Ülker’in katımıyla açılışı yapılmıştı.

İlk açıldığında büyük takdir toplayan be vatandaşların yolunu kısaltması dolayısıyla da büyük övgüler alan alt geçit, şimdilerde isyan ettirdi. Alt geçitteki engellilere yönelik yapılan asansörlerin çalışmaması ve bunun için de herhangi bir faaliyete geçilmemesi hem engelli hem de tekerlekli sandalyedeki hasta vatandaşların tepkisine neden oldu. BUSABAH Medya’ya konuşan engelli ve hasta vatandaşlar söylemelerine rağmen bir türlü asansörlerin tamir edilmediğini ifade ettiler.

“NE KADAR ZORLUK ÇEKTİĞİMİZİN KİMSE FARKINDA DEĞİL”

Kızının engelli olduğunu ve alt geçidi kullanamadıklarını belirten Hulusi Kaya isimli vatandaş, “Benim kızım engelli ve devamlı hastaneye gidip geliyoruz. Ne yazık ki asansörler çalışmıyor. Önce kızımı kucaklayarak aşağıya indiriyorum sonra sandalyeyi. Zorlanıyoruz, kızım rahatsız oluyor ancak yapacak bir şey yok. Ne kadar zorluk çektiğimizin kimse farkında değil. Sadece alt geçit var mı var, gerisi önemli değil. Mademki böyle çok güzel bir alt geçit yapıldı ve herkes beğenerek kullanıyor, mademki asansörleri var ve engelliler de beğenerek kullansın. Alt geçidi kullanmak engelli ve hasta bireyler için birer ıstırap. Bir an önce asansörlerin tamir edilerek, hizmete alınmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Hem biz hem de tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar için güç. Unutmamalıyız ki hepimiz birere engelli adayıyız. Yarın veya başka bir gün bu asansörleri görmeyenlerin engelli bir birey olmayacağını ve yaşadığımız güçlüğü yaşamayacaklarını kim söylüyor?” şeklinde konuştu.

“YAZIK DEĞİL Mİ BU İNSANLARA?”

Asansörlerin süs için konulmadığını ifade eden Bennur Tekedereli isimli vatandaş da, “Ben dün bir anne ve kız gördüm. Anne yaşlı ve hasta, kız ise manuel tekerlekli sandalyeyi kullanıyor. Asansörlerin olduğu yere geldi ve asansörlerin çalışmadığını gördü. Tekerlekli sandalyeyi yukarıya çıkardı. Hasta ve yaşlı annesi ise güç bela adımlarla yukarıya çıktı. Yazık değil mi bu insanlara? Kadın adım bile atamıyordu. Birilerinin tuzu kuru, nasıl olsa maaşını alıyor. Mademki o koltuklardasınız işinize layıkıyla yapın. Gezin, dolaşın bakın bakalım ne var ne yok, ne eksik ne fazla. Dışarı çıkın, etrafa bakın. Şu insanların çektiğine bakın. Lütfen ben de bir vatandaş olarak alt geçitlerdeki asansörlerin tamir edilmesini istiyorum. Bunlar süs için konulmadı, hizmet etsin diye konuldu. Bu hizmete kimse mani olmasın” söylemlerini kullandı.

“ASANSÖRLERİN ÇALIŞMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ”

“Erişilebilirlik bakımından alt geçit sınıfta kaldı” diyen Samet Öztürk isimli vatandaş da şunları kaydetti:

“Çok lüks, çok güzel yapanların emeğine sağlık, ama eksikliler giderilmeden bir şeye yaramaz. 2 araç yan yana geçebilecek bir genişliğe, kadın ve kızların korkmadan tek başlarına gelip geçebildikleri çok güzel bir geçit. Kameralarla da güvenlik üst seviyede diyebilirim. Ancak asansörlerin çalışmaması çok üzücü. Evet bizlerin ihtiyacı yok, koşar adımlarla merdivenleri çıkabiliyoruz ama söylendiği gibi engelli ve hastalar var. Engelli veya hasta olsun veya olmasın bu geçitteki asansörlerin çalışması, hizmet etmesi gerekiyor. Bugün lazım olmazsa 2 gün sonra lazım olur ve oldu da. Erişilebilirlik engelli bireylerin için oldukça önemli. Maalesef bu asansörlerin çalışmaması, engelli bireylerin bu güzel hizmetten yararlanmamasına neden oluyor. Benim de çağrım yetkililere, lütfen bu hizmetten herkes yararlanması yönünde olacak. Sağlıklı insanlar kadar, engelli birey, hasta vatandaşlar da bu alt geçitten yararlanmalı, çünkü bu onların hakkı. Bundan dolayı asansörler bir an önce tamir edilip, insanların hizmetine sunulmalı.”