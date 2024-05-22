- Yaşam

Bu tavuğu gören tekrar bakıyor

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Kafalarında bulunan künkülüyle dikkatleri üzerinde toplayan Fizan tavukları, Malatyalıların ilgisinden kaçmıyor. Sadece süs veya hobi olsun diye beslenen bu tavuklar, değişik renkli olmalarıyla da diğer tavuklardan ayrılıyor.

Bu tavuğu gören tekrar bakıyor mask
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Çiftliklerde, hobi bahçelerinde yetiştirilen ve bir sülüngiller familyasından olan Fizan tavuğu, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da da yetişiyor. Kafasında külah denilen topa benzer künkülüyle dikkatleri çeken bu tavuk, görenlerin ilgisini çekiyor.

Genellikle Malatya’da hobi bahçelerinde yetiştirilen ve petshoplar da bulunan bu tavuklar, diğer tavuklardan farklı olarak genelde altın rengi, gümüş rengi, beyaz, gri, siyah beyaz olurlar. Diğer tavuklar gibi yumurtası için de beslenen bu tavukların, ispenç tavukları gibi uçma özellikleri bulunmuyor.

Bu tavuğu gören tekrar bakıyor

Petshop sahip Abdullah Işık, Fizan tavuklarının Malatya’da çok fazla sevildiğini ve ilgi gördüğünü söyledi.

“BESLENMELERİ DİĞER TAVUKLARDAN FARKSIZ”

“Bu tavuklar görünümü itibariyle oldukça ilgi çekiyor” diyen Işık, “Künkül, külah veya tepeli denilen kafa kısmındaki tüyler vatandaşların dikkatinden kaçmıyor. Bundan dolayı da bu tavuklarla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Yumurtluyorlar mı, fiyatları ne kadar, uçuyorlar mı, Malatya iklimine uygun mu soruları bunlardan sadece birkaçı. Bu tavuklar Malatya iklimine uygun olduğu gibi beslenmeleri de diğer tavuklardan farksız. Yumurtlarlar ve çok fazla da kuluçkaya yatmazlar. Alanlar genelde görünümlerinden dolayı alır ve hobi, süs olsun diye beslerler. Fiyatları diğer tavukların fiyatlarından farklı” diye konuştu.

 

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22 May 2024 - 10:25 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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