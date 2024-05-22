Sulama kanalı hastalık saçıyor yetkililer suskun, vatandaşlar isyanda

Dilek Mahallesi’nin tam ortasından geçen ve Battalgazi Sulama Birliği’nin uhdesinde olduğu iddia edilen sulama kanalı hem vatandaşların hem de Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı’nın tepkisine neden oluyor. Yarım asırdır herhangi bir tamir yüzü görmeyen kanal yıkık, dökük, çevri kirliliğine neden olurken, çevreye yaydığı pis koku ve sivrisinekle de adeta bir sağlık problemi oluşturuyor. Muhtar Karaavcı kanalın üzerinin bir an önce kapatılıp, suyunun kapalı sistemle çiftçilere verilmesini talep ederken, vatandaşlar ise yıllarca iyileştirilmeyen bu yaranın artık tedavi edilmesini istediler.

Dilek Mahallesi’nin girişinde bulunan ve Battalgazi Sulama Birliği’nin uhdesinde olduğu iddia edilen sulama kanalının hali görenleri şoke ediyor. Yarım asırdan bu yana tamir yüzü görmeyen kanal, kokusu ve pis görüntüsüyle çevre sakinlerinin de tepkisine neden oluyor. Zaman zaman temizlense de koku problemine bir türlü neşter vurulamayan kanala, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıklarının da karıştığı ileri sürülüyor. Bazen berrak bazen siyah bazen mavi su akan kanalla ilgili konuşan Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı ve mahalleliler BUSABAH Medya’ya önemli değerlendirmede bulundular.

Sorunun artık dayanılamayacak bir dereceye geldiğini kaydeden Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı, Şahnahan’dan gelen kanal da hem koku hem de sinek olduğunu dile getirdi.

“500 METRE İLERİDE KOKU HİSSEDİLEBİLİYOR”

Bazen kanaldaki suyun kirli aktığını ifade eden Karaavcı,

“Kanalda su olmadığı zaman kimse kokudan duramıyorlar. Çevreye hep kötü koku veriyor. Yetkililerin bu kanalı kapalı sisteme dönüştürmesi şart. Vatandaşlar rahatsız oluyor, su da boşa gidiyor. Bu sorun artık dayanılamayacak derecede çok kötü bir hal aldı. Su, Şahnahan’ın deresinden geliyor su temiz ama bezen kirli su da karışıyor ve su kesildiği zaman çevreye öyle bir koku veriyor ki en az 500 metre ileriden bu koku hissedilebiliyor”

şeklinde konuştu.

“TEK YOLU KAPALI KANAL SİSTEMİNE GEÇİLMESİ”

Önlemler alınmasına rağmen kötü kokunun önüne geçilemediğini kaydeden Karaavcı,

“Biz artık alıştık ama mahallemize yeni gelen insanlar bu koku nereden geliyor diyerek hep şikayet ediyorlar. 2014 yılından beri bu sıkıntı devam ediyor. İlk zamanlar çok kirli su katıyorlardı, birtakım önlemler aldılar, kirli su katılmayacak dediler ama yine de fayda etmedi, bu sıkıntının çözüme kavuşmasının tek yolu kapalı kanal sistemine geçilmesi”

dedi.

“KOKUNUN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ”

Kanal açık kaldığı sürece sorunun devam edeceğini dile getiren Karaavcı,

“Artık buralar gelişiyor, burası bir şehir haline geliyor. Kanal açık kaldığı sürece bu koku devam edecek. İlaçlama veya bakım yaparak kirli suyun dökülmesini önleyecek bakımlar yaparak bu kokunun önüne geçilemez. Vatandaşlar artık çok perişan durumdalar. Yetkililerden talebimiz bu kanalın bir an önce kapalı sisteme çevrilmesi. Malatya’nın toprağı süzgeçlidir, bu suyun yüzde 20’si tarlalara kavuşmuyor, su israf oluyor. Burası kapanırsa yolumuzda genişler, 30-35 metre genişliğinde bir yol var”

ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri de kanaldan oldukça şikâyetçiler. Defalarca basın aracılığıyla şikâyetlerini dile getirdiklerini ancak herhangi bir çare bulunmadığını ileri süren vatandaşlar, sonuna kadar bu kanalın üzerinin kapatılması için mücadele edeceklerini söylediler.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ