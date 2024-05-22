Malatya’nın Reyhanı Avrupa’da boy gösterdi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 8.12.2017 tarihinde 266 tescil numarası ile onaylanan, reçeli, baharat çeşitleri, özellikle de şerbetiyle gönüllere taht kuran Arapgir Mor Reyhanı’nın ekim alanı genişliyor. Arapgir ilçesine özgü bu reyhan çeşidiyle konuşan ve ekim alanının genişlemesiyle hedeflerindeki rekolteyi de açıklayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli değerlendirmede bulundu.

Son 3 yıldır meydana gelen krizlerden insanların sarsıldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, reyhan neticesini etkilediğini ve bunun da biraz daha teşvik edici olduğunu söyledi.

“BELEDİYE ELİYLE GARANTİLİ YETİŞTİRİLİYOR”

Reyhan üreticisi ne dikerse yaş olarak onu biçtiğini dile getiren Cömertoğlu,

“Tohum desteği verdik, bu tohumlar seralara ekildi, fideler dikilmeye başlandı. Reyhan rekoltesinin geçen yıldan çok daha fazla olacağını zaten görüyoruz. Bu yıl 500 dönümlük bir alana reyhan dikmeyi hedefliyoruz. Bu ürün Arapgir Belediyesinin eliyle tam garantili bir şekilde yetiştiriliyor. Üretici ne üretirse yaş olarak biçiyor, çuvallayıp, tartıp bize veriyor. Biz de bunu alıp, hammadde düzeyinde kurutarak, katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Farklı farklı lokasyonlarda olmak üzere 500 dönümlük tarlayı reyhanla buluşturacağız”

şeklinde konuştu.

“REYHAN VERİMİZ 2-3 MİSLİ ARTIYOR”

“Mevsim itibariyle ve iklim şartlarına bağlı olarak verimlilik değişken oluyor” diyen Cömertoğlu,

“Reyhanın 4 hasadı var. Mayıs sonunda dikimi yapılıyor. Haziranın ortalarına kadar çapası yapılıyor. Daha sonra birinci kırımı gerçekleşiyor. Bu en az kırımdır, tek dallı oluyor. Ondan sonraki kırımda 2 misline çıkartılıyor. 3 ve 4’üncü kırımda ise her kök reyhandan bir kilograma kadar verim alıyoruz. Toplam rekoltemiz ne olacak denilirse 500 ila 2 bin tona kadar bir rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Mesela geçen yıl güneş patlaması oldu, reyhan çok zarar gördü. Ürünün stres yaşamayacağı bir ortamda reyhan verimiz 2-3 misli artıyor. Reyhan çok alıngan ama kendine ait bir koruma refleksi olan bir bitki. Toksin içermediği için kendisine ait bir genetik kodu var. Dolayısıyla dış ortamlara kendi ekseniyle cevap veriyor. Şu anda taban fiyatımız 15 TL yaş reyhan, yaprak verimine göre artı yüzde 20 daha yukarıya doğru hareketli. Bunu eksperlerimiz tespit ediyor”

diye konuştu.

“TEMASLARIMIZ BİR HAFTA DEVAM EDECEK”

Mor reyhan ürünlerinin Avrupa’da da boy gösterdiğini belirten Cömertoğlu, şunları ifade etti:

“Biz bu yılı kendi aramızda Reyhan Yılı olarak ilan etmiştik. Bunu dışarıya ilan etmedik. Dolayısıyla reyhan tesisimizin de paketleme İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oluşturduğumuz çay paketleme, reyhan baharatlama tesisi ve reyhan şerbeti bir marka oldu. bunun şişelenerek entegre hale gelmesi Arapgir Belediyesinin bu yıl önemli bir pazara ulaşmasını planlıyoruz. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bugün itibariyle de İstanbul Pazarında yeni bağlantılar yapmak üzere hareket ettiler. Oradaki temaslar bir hafta devam edecek. Biz yaygın olarak içecek sektöründe Malatya bölgesinde iyiyiz. Birçok ilde reyhan şerbeti tercih edilen bir içecek sınıfına girdi. Dolayısıyla Dubai’de 2 yıldır varlık gösteriyoruz. Dubai restoranları Türk mutfaklarıyla bilinmeye başladı. Oradaki restoranlarla da çalışmalarımız devam ediyor. Yurtdışı ayağı da oluştu. Avrupa pazarında Almanya, Avusturya, Hollanda gibi farklı ülkelerde var olmaya başladık.”