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Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 22 Mayıs 2024 Çarşamba  Resmi Gazete kararları

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22 Mayıs 2024 Çarşamba  tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 22  Mayıs 2024 Çarşamba  Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı 22 Mayıs 2024 Çarşamba  Resmi Gazete kararları mask
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22  Mayıs 2024 Çarşamba  Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)

–– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

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22 May 2024 - 08:25 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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