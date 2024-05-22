22 May 2024 - 08:25 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 22 Mayıs 2024 Çarşamba Resmi Gazete kararları

22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 22 Mayıs 2024 Çarşamba Tarihli Resmi Gazete kararları…