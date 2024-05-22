- Sağlık

22 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 22 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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22 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Gökyüzü Eczanesi

Battalgazi 04223260808

Akpınar Aslantepe Cad. No:96/d Sancaktar Çocuk Parkı Karşısı

24 saat açık!

Malatya Eczanesi

Battalgazi 04223211064

Emeksiz Cad. No:90 Kök Mobilya Karşısı

24 saat açık!

Eskimalatya Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 04228412525

Alacakapı Mh. Toptaş Cad. Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /battalgazi/malatya

24 saat açık!

Yeşilyurt Eczanesi

Merkez 05393264474

Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı ( Ziraat Bankası Yanı )

24 saat açık!

Emniyet Eczanesi

Yeşilyurt 04222124474

İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı İnönü Mah. İstasyon Cad. No:15/b

24 saat açık!

 
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22 May 2024 - 08:19 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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