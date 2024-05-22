22 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

22 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Gökyüzü Eczanesi
Battalgazi 04223260808
Akpınar Aslantepe Cad. No:96/d Sancaktar Çocuk Parkı Karşısı
24 saat açık!
Malatya Eczanesi
Battalgazi 04223211064
Emeksiz Cad. No:90 Kök Mobilya Karşısı
24 saat açık!
Eskimalatya Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 04228412525
Alacakapı Mh. Toptaş Cad. Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /battalgazi/malatya
24 saat açık!
Yeşilyurt Eczanesi
Merkez 05393264474
Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı ( Ziraat Bankası Yanı )
24 saat açık!
Emniyet Eczanesi
Yeşilyurt 04222124474
İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı İnönü Mah. İstasyon Cad. No:15/b
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.