Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarların kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 29 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 29 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 25 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 26 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 30 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 28 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 26 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 29 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 25 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 30 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 25 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 26 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 31 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 28 derece.