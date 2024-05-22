Malatya’da 7 ilçeye kritik uyarı! 22-23 Mayıs Malatya elektrik kesintisi

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Karahan, Toptaş mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi'ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Yaylımlı, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Dümüklü, Doğanlar, Kültür, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Hançerli, Çakıllıpınar mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Günedoğru, Karşıyaka, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy mahallelerine, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine,

24 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'ne,

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.