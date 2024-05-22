Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.
Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:
İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU
Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.
Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava ve yağmur etkisi görülebilir.
Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Cuma günü havada yağmur bekleniyor. O gün vatandaşların dikkatli olması önem arz ediyor.
Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Hafta sonu sağanak yağışlar görülebilir.
Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Havanın bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği öngörülüyor.
Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.
Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava sıcak olacak. Yağmur beklenmiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.