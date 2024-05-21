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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda rondo çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 23:37 - Spor

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