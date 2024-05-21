Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü nerede? İl Müdürlüğü saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? Telefon numarası kaç?
Kamu kuruluşlarından biri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün çeşitli görevleri, yükümlülükleri bulunuyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra odak nokta haline gelen ve herkesin yerini merak ettiği bu kurumun adresi ve diğer detaylar haberimizde…
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADRESİ, TELEFONU VE AÇIK OLDUĞU SAATLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün adresi “Çöşnük Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 44320 - Battalgazi/MALATYA” şeklinde.
Kurumun telefonu, resmi internet sitesine göre 0422 371 12 17 şeklinde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü hafta içi açık oluyor ve saat 08.00’de açılıp, 17.00’de kapanıyor.
Kurumun diğer tüm detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü resmi internet sitesinin “iletişim” sekmesinde bulunuyor.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİRİMLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün ayrıca şu birimleri de bulunuyor:
Afet Koordinasyon ve İskân Şube Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Çed ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yapı Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.