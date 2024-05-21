Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü nerede? İl Müdürlüğü saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? Telefon numarası kaç?

Kamu kuruluşlarından biri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün çeşitli görevleri, yükümlülükleri bulunuyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra odak nokta haline gelen ve herkesin yerini merak ettiği bu kurumun adresi ve diğer detaylar haberimizde…

İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADRESİ, TELEFONU VE AÇIK OLDUĞU SAATLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün adresi “Çöşnük Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 44320 - Battalgazi/MALATYA” şeklinde.

Kurumun telefonu, resmi internet sitesine göre 0422 371 12 17 şeklinde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü hafta içi açık oluyor ve saat 08.00’de açılıp, 17.00’de kapanıyor.

Kurumun diğer tüm detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü resmi internet sitesinin “iletişim” sekmesinde bulunuyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİRİMLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğünün ayrıca şu birimleri de bulunuyor:

Afet Koordinasyon ve İskân Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Çed ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü

İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü

Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Yapı Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü