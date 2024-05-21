Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nin kimi ifadelere göre yüzde 72’si depremde yıkıldı. Belli başlı bazı sorunlarla boğuşan Melekbaba’nın en büyük problemi ise mahallenin tamamının rezerv alanı olup olmayacağı konusundaki belirsizlikler. Melekbaba Mahallesi sakinleri sorunlarını BUSABAH Medya’ya anlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20257506/malatyada-yuzde-72si-yok-olan-mahalle-belirsizlik-icinde



Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var

Malatya’da yeni kurulan Malatya Emlakçılar Derneği hizmetine başladı. Kurulur kurulmaz 400 üyeyle faaliyetine başlayan derneğin ihtiyaca binaen kurulduğu ileri sürülürken, sıkıntılarını sıralayarak ikinci plana itildiklerini ifade eden Dernek Başkan Yardımcısı Emre Alpay, hiçbir destekten faydalanamadıklarını belirtti. Kayıt dışı emlakçılık yapanlardan şikâyetçi olan Alpay, “Emlakçılığı İngiltere’de kraliyet ailesi mensupları yapabiliyorken, Malatya’da mesleğimiz tamamen ayaklar altında" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20254847/kraliyet-meslegi-ayaklar-altinda-ne-bir-soran-ne-de-destek-cikan-var



Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

Rezerv bölgelerle ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında Malatyalıların en çok merak ettiği konulardan olan rezerv alandaki borçlanma durumunun nasıl olacağı sorusu oldu? Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20253776/rezerv-alandaki-borclanma-durumu-nasil-olacak



Rezerv alan içerisindeki hasarsız ve az hasarlı yapıların durumu ne olacak? Hasarsız ve az hasarlı yapılar yıkılacak mı?

Rezerv alan bölgesi içerisinde bulunan hasarsız ve az hasarlı yapılarının akıbeti hakkında bir açıklama yapan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, ruhsatlı ve iskanı olan yapıların korunacağını söyledi.

Haber linki. https://www.busabahmalatya.com/haber/20253670/rezerv-alan-icerisindeki-hasarsiz-ve-az-hasarli-yapilarin-durumu-ne-olacak-hasarsiz-ve-az-hasarli-yapilar-yikilacak-mi



Milletvekili Babacan yanlış yönlendirdi Rezerv alan toplantısı rezalete dönüştü

Bugün Nikâh Sarayı’nda saat 11.00’de yapılan rezerv alan toplantısı gergin bir ortamda geçti. Yapılan toplantıda sık sık tartışmalar yaşanırken bazı vatandaşlar sorularına cevap aradı. Sorulan soruların cevapsız kalmasının ardından bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20253297/milletvekili-babacan-yanlis-yonlendirdi-rezerv-alan-toplantisi-rezalete-donustu



Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

Bugün saat 11.00’de Fahri Kayahan’daki Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda orta hasarlı yapıların durumu hakkında bilgi verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20252881/orta-hasarlilar-ile-ilgili-onemli-aciklama-binada-cogunluk-saglanamazsa-ne-olacak



Son Dakika! Malatya’da rezerv alan çıkmazı! Rezerv alan toplantısında öne çıkan başlıklar

Bugün saat 11.00’de rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Malatyalıların en çok merak ettiği konulardan olan rezerv alanlarla ilgili önemli bilgiler verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20252545/son-dakika-malatyada-rezerv-alan-cikmazi-rezerv-alan-toplantisinda-one-cikan-basliklar