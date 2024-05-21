Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında 24 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda turnuvayla sona erdi.
Alanyaspor ile Antalyaspor, 24 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.