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Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında 24 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı mask
Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı
Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında 24 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda turnuvayla sona erdi.

Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı

Alanyaspor ile Antalyaspor, 24 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor’da, Antalya derbisi hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 23:02 - Spor

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