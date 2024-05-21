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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 farklı suçtan kesinleşmiş toplam 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K. (33) isimli şahıs yakalandı.

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 farklı suçtan kesinleşmiş toplam 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K. (33) isimli şahıs yakalandı.

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında, çocuğu kasten öldürme ve basit yaralama suçlarından aranan E.K., saklandığı ikamette tespit edilerek gözaltına alındı.

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yakalanan şahsın işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 23:00 - Gündem

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