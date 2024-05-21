Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 farklı suçtan kesinleşmiş toplam 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K. (33) isimli şahıs yakalandı.
Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında, çocuğu kasten öldürme ve basit yaralama suçlarından aranan E.K., saklandığı ikamette tespit edilerek gözaltına alındı.
Yakalanan şahsın işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.