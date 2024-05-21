Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimi ile Malatya da felaketin eşiğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne ithafen söylediği, “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir” ifadesi gündemin ana konularından biri oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle Malatya da felaketin eşiğinde mi? Malatya’da kaba doğum hızı nasıl? Nüfus kendini yenileyebilecek kadar değişiyor mu? Bu soruların cevabı haberimizde…

EN AZ 3 ÇOCUK…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye’de nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında olunduğunu söyleyen Erdoğan,

“Bunu açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Tavsiyemiz pek çok kez eleştiriye uğradı. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde inşallah bu konuda daha kararlı olacağız. Sadece boşanma ve evlilikten uzaklaşma değil, küresel cinsiyetsizleştirme projeleri de aileyi tehdit ediyor. Çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletler cinsiyetsizleştirme projelerini alenen destekliyor. Bu akımları fonlayanların amacının hak ve özgürlük olmadığını biliyoruz”

değerlendirmesini yaptı.

İŞTE TÜİK VERİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri gündem olurken Türkiye’deki 2023 yılı doğum istatistikleri merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

DOĞURGANLIK HIZI 1.51

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 11,2 OLDU

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2023 yılında 11,2 doğum düştü.

MALATYA’DA YILLARA GÖRE DOĞURGANLIK HIZI

Bu bağlamda Malatya’daki doğurganlık hızı ve kaba doğum hızı merak konusu oldu. İşte Malatya’da yıllara göre doğurganlık hızı:

2009 – 2.08

2010 – 2.06

2011 – 1.99

2012 – 1.99

2013 – 1.96

2014 – 2.05

2015 – 2.01

--

2020 – 1.66

2021 – 1.64

2022 – 1.59

2023 – 1.38

MALATYA’DA YILLARA GÖRE KABA DOĞUM HIZI

İşte Malatya’da yıllara göre kaba doğum hızı:

2009 – 17.3

2010 – 16.9

2011 – 16.3

2012 – 16.1

2013 – 15.7

2014 – 16.1

2015 – 15.6

--

2020 – 12.1

2021 – 11.8

2022 – 11.3

2023 – 9.6

MALATYA DA KRİTİK DURUMDA

Bu verilere bakıldığında Malatya’da 2009 verileri ile 2023 verileri arasında ciddi bir fark olduğu görülüyor. Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın felaket olarak nitelendirdiği nüfustaki düşüş durumunun Malatya’da da geçerli olduğunu gösteriyor.