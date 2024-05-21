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Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 5 şüpheli gözaltında mask
Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Operasyon, 3 işyeri ve 2 depoda yapıldı. Ekipler, operasyon sırasında 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 22:22 - Gündem

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