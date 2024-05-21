O mesleklerde artık çırak yetişmiyor Onlar bu mesleklerin son temsilcileri

Geçmişte çok ilgi gören zanaatkarlık son zamanlarda pek ilgi görmüyor. Eskiden meslek edinmek için küçük yaşta iş öğrenmek kıymetliyken şimdilerde el emeğiyle ekmek parası kazanan terzi, ayakkabı tamiri gibi meslekler değersizleşmeye başladı.

Geçmişte el emeğiyle yapılan meslekler zamanla değerini kaybetmeye başlıyor. Günümüzde kolay yolla para kazanmak varken kimse zahmetli bir işi yapmaya pek yanaşmıyor. Eskiden el emeği ve göz nuru dökülerek icra edilen terzi ve ayakkabı tamircilik mesleği bir zamanlar kutsal sayılırken zamanla işin basitine kaçıldığından bu meslekleri devam ettirecek çırak bile yetişmiyor. El emeğiyle para kazanan Esnaf Arif Özdemir,

“Terzilik çok kutsal bir meslek. Her meslek gibi insanlara hizmet verir”

dedi.

“SON NESİL BİZİZ”

Ayakkabı tamirciliğinde son nesil olduğunu vurgulayan esnaf Turan Özdemir,

“Ayakkabı tamirciliğine 9-10 yaşlarında dayımın yanında çırak olarak başladım. Şu anda bu mesleği yapalı 44 yıl oldu. Ayakkabı tamirciliği ölmez bir meslek. Ben de bu mesleği severek yapıyorum. Devam edecek bir meslek ama şu anda çırak yetişmiyor. Bize soruyorlar sizden sonra kim gelecek diye ama kişinin rağbeti olmadığından son nesil biziz diyebilirim. Şu an bir genci getirip elinin altında yetiştiremezsin. Kendi de bu meslek için gelmez. Çünkü insanlar kolay ve zahmetsiz kazancın peşinde. Burada bir genci getirip çırak olarak çalıştırmaya ne anne ne baba razı olur”

şeklinde konuştu.

“MESLEK ÖĞRENİRKEN DİSİPLİN OLACAK”

Esnaf Özdemir, mesleği disiplinli öğrenmenin önemli olduğunu söyleyerek,

“Eskilere baktığın zaman okumamış veya mesleğe gönüllü bir insanı iş yerlerine götürürlerdi eti senin kemiği benim derlerdi. O zaman her şey öğretilirdi. Bugün öyle değil. Çünkü televizyona bakan insan şaşalı bir yaşam görüyor. O insan gelip burada işçilik yapmayı ya da alın teriyle kazanmayı kabul eder mi? Bu insanın laf işitmeye tahammülü yok. Küçüktüm ve işe giderken zor şartlarda yetiştim. O zamanlar sefer tasıyla dayımın yanına yemek götürürdüm. Meslek öğrenirken bir disiplin olacak. Allah razı olsun dayım beni disiplinli yetiştirdi. Bu şekilde esnafı, sanatı kavradım. Sadece öğretmekle bitmiyor işin devamında saygıyı, ahlakı, terbiyeyi öğreneceksin. Bu meslek bana bunları öğretti”

sözlerini aktardı.

“DÜKKANINA ÇOCUK GİBİ BAKIYORSUN”

Ekmek kazancını 36 yıldır ayakkabı tamiri yaparak kazandığını Mehmet Tüm, şu şekilde anlattı:

“36 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. El emeğimle burada ayakkabı tamir ediyorum ama para kazanmıyoruz. 12 sene boyunca bu işi başkasının yanında öğrendim. 24 yıldır kendi işimi yapıyorum. Esnaf zor bir iş. Dükkânına devamlı çocuk gibi bakıyorsun. Dükkanımı hiç kapatmıyorum ve tek başıma çalışıyorum. Çırak artık yetişmiyor ve oğlum var onlarda gelip öğrenmiyor. Boya, tamir yapıp ayakkabıyı yenileyerek kazancımı sağlıyorum.”

“HERKES EL EMEĞİ İŞÇİLİĞİNİ YAPAMAZ”

Esnaf Mehmet Ceyhan, bir zanaatkarın kolunda altın bilezik varsa evine ekmek götürebileceğini söyleyerek,

“Ayakkabıcılık tamirciliği baba mesleğimiz. 1950 yılından beri bu mesleği yapıyoruz. 10 kardeşten 7’si bu mesleği yapıyor. Ben 7 yaşında ayakkabı tamirciliğine babamın yanına çırak olarak başladım. 33 yıldır bu mesleğin içindeyim. Mesleğimi severek yapıyorum. Herkes el emeği işçiliğini yapamaz. İnsanlar elimi bir şeye süremeden para kazanmak istiyor. Bu mesleği öğrendiğime pişman değilim. Çünkü her şey okumak değil. Okuyan bazı insanla işsiz geziyor. Bir sanatkarın kolunda altın bileziği varsa evine her zaman ekmek götürür. Malatya ayakkabı konusunda son sıralarda. Çünkü hayat şartları zorlaştı insanlar daha kolay para kazanmanın peşine düştü”

diye konuştu.

“ÇEKİRDEKTEN YETİŞİRSEN İYİ ZANAATKAR OLURSUN”

Ayakkabı tamirciliğini herkesin yapamayacağını vurgulayan esnaf Ceyhan,

“Bu mesleği herkes yapamaz. Çünkü çok riskli bir iş. Kullanılan bıçaklar neşterden daha keskin kendini yaralasan kanı durduramazsın. Makinaları kullanmak çok tehlikeli ve zor bir meslek. Çekirdekten alışırsan daha iyi zanaatkâr olursun. Çırak yetişmiyor ama ölecek bir meslek değil. Çünkü önceden 200-300 TL alınan ayakkabı bugün kaç bin TL oldu. Ayakkabıda ufak bir dikiş açılınca insan bunu çöpe atmaz tamirciye getirir”

cümlelerine yer verdi.

“BİZİM İNSANLARIMIZ HIZLI GELİRİN PEŞİNDE”

Esnaf Ali Genç, insanların emek gerektirmeden hızlı gelir peşinde olduğunu vurgulayarak,

“21 yıldır çalışıyorum. 5-6 yıldır kendi dükkanımı açtım çalıştırıyorum. Bu meslekte emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz ama olmayan bir şeyi yapıyoruz. Bizim insanlara ne kadar imkân sağlasak da farkında değiller. Herkes istediği işi yapabilir. Ama önce sabır ve inancın olması lazım. Ufak hata bile elbiseyi öldürebiliyor. Ufak hatalarla elbiseleri yok ediyorsun. Bizim insanlarımız hızlı gelirin peşindeler. Hani şu an eleman arıyorsun eleman bulamıyorsun. Usta olmadan bu işe başlamasınlar. Bu işte el becerisi çok önemli. Yaşın küçük olabilir ama el becerin iyidir iyi iş yapabilirsin ve kabiliyeti yüksektir”

ifadelerini kullandı.

“55 YILDIR BU MESLEKTEN EKMEK KAZANIYORUM”

Bir mesleği öğrenmek isteyen birinin maddiyatı ilk sırada tutmaması gerektiğini vurgulayan Esnaf Arif Özdemir,

“1970 yılından beri terzilik işindeyim. Çok kutsal bir meslek. Okumayı sevmediğim için bu mesleğe ilkokul 3’üncü sınıfta çırak olarak başladım. Her meslek insanlara hizmet verir. Ama kıymetini bilene ve bilmeyene bir şey yok. Bu mesleği öğrenmek için istek ve cesaretin olacak. Hangi mesleğe başlarsan başla işi yapmak ve öğrenmek istiyorsan maddiyat her zaman 2’nci sırada kalması gerekiyor. Eskiden bizi mesleğe verdiklerinde eti senin kemiği benim derlerdi. 55 yıldır bu meslekten ekmek kazanıyorum”

şeklinde konuştu.

“ALIN TERİYLE YAPILAN YORUCU BİR MESLEK”

Esnaf Mediha Kısacık,

"Son olarak alın teriyle yapılan perde ve nevresim dikiminde kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, Evimi geçindirmek için lif ördüm. Yorgan köpürdüm. Ama 2014 yılında eşim perde dükkânı açtı. Ben perde işinden hiç anlamıyordum. Dikişi bilsem de perde ölçmeyi bilmiyordum. Ekmeğimi bundan kazanıyorsam her şeyi bilmem lazım. Şimdi perdeyi, güneşliği dikebiliyorum. Benim tek amacım bir işe, bir insan girdiği zaman onu tamamıyla hakkını versin. Yani hakkını vermeyecekse o işi düzenli yapmayacaksa o işe hiç girmesin. Bir de ekmeğini ondan kazanıyorsan ihanet etmeyeceksin. Şimdi el emeğimle yastık şiltesi, yorgan şiltesi, lastikli çarşaf, perde dikiyorum. Şu an bu işi yapacak kişiler yetiştirilebilir. Dikiş yapmaya bilen kişi yavaş yavaş kendini geliştirir. İşi ilk önce yaptığım zaman kenarı eğri oluyordu. Tekrar söküp düzeltiyordum. Şimdi işi tam öğrendim. Herkes bu işi yapabilir ama kendilerine güvenmeleri gerekir. Alın teriyle yapılan yorucu bir meslek. Diğer meslekler de yorucu ama bu dikkat istiyor. Dikiş yaparken ip atlamamız ve düzgün dikmemiz gerekiyor. Kısacası baştan savma yapmadan özen göstereceksin”

ifadelerine yer verdi.