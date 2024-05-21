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Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

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Van'ın Tuşba ilçesinde, Toprakkale'deki kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunmak isteyen bir genç, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı mask
Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı
Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı
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Van'ın Tuşba ilçesinde, Toprakkale'deki kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunmak isteyen bir genç, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

Saat 14.00 sıralarında Akköprü Mahallesi'nde yaşanan olay sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

Ekipler, kayalıklarda bulunan gençle irtibat kurmak ve onu güvenli bir şekilde kurtarmak için harekete geçti. Ancak genç, bir süre sonra baygınlık geçirerek yere yığıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonucunda gençleri sedye yardımıyla kayalıklardan indirmeyi başardı.

Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. 

Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 May 2024 - 21:43 - Gündem

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