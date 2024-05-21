Van Tuşba'da kayalıklarda intihar girişiminde bulunan genç, kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, Toprakkale'deki kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunmak isteyen bir genç, olay yerinde baygınlık geçirdi.
Saat 14.00 sıralarında Akköprü Mahallesi'nde yaşanan olay sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayalıklarda bulunan gençle irtibat kurmak ve onu güvenli bir şekilde kurtarmak için harekete geçti. Ancak genç, bir süre sonra baygınlık geçirerek yere yığıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonucunda gençleri sedye yardımıyla kayalıklardan indirmeyi başardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.