Sivas Koyulhisar'da yavru karaca kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erciş Ülker, bir gün mantar toplamak için Ahlan mevkiine gitti. Mantar toplama işleminin ardından dönüş yolunda yorgun düşmüş ve aç susuz kalmış bir yavru karaca ile karşılaştı.
Ülker, yavru karacayı ölüme terk etmek istemeyerek onu alıp evine götürdü. Evde yavru karacayı besleyen Ülker, adeta bir bebek gibi ilgilendi.
Yavru karacanın durumu yetkililere bildirilince, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri devreye girdi ve karacayı doğal yaşamına bırakmak üzere teslim aldılar.
Erciş Ülker, yaşadığı deneyimi paylaşırken, yavru karacayı ilk gördüğünde ölmüş zannettiğini ancak dokunduğunda hala hayatta olduğunu fark ettiğini belirtti. Yavru karacanın annesi tarafından terk edildiğini ve birkaç gün aç susuz kaldığını düşünen Ülker, ona su vererek kendine gelmesini sağladığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.