Adıyaman Kahta’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik Kahta Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli araç içerisinde torbada saklı bir şekilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmayı karşılarında gören şahıslar uyuşturucunun bulunduğu poşeti ekiplere teslim etti. Olayla ilgili araçta bulunan H.Ç. ve M.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şahıslardan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı