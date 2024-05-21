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Adıyama'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyama'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı mask
Adıyama'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyama'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan S.A., idaresindeki 34 KGD 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Adıyama'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kazada sürücü S.A., ile araçta bulunan F.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 21:29 - Asayiş

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