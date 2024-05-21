Diyarbakır Lice'de jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak ve operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 ayrı noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, gerekli numuneler alındıktan sonra imha edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı