Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın ardından üç gün izin yapan Yiğidolar, tesislerde toplanarak Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Sivasspor, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kayserispor, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.