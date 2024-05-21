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Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı mask
Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın ardından üç gün izin yapan Yiğidolar, tesislerde toplanarak Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Sivasspor, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kayserispor, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 21:18 - Spor

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