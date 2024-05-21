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Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı mask
Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEA 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılacak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 21:15 - Asayiş

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