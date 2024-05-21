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Sivas Doğanşar'da kayıp 90 yaşındaki adam bulundu

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Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyünde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal, 20 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Sivas Doğanşar'da kayıp 90 yaşındaki adam bulundu mask
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Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyünde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal, 20 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Sivas Doğanşar'da kayıp 90 yaşındaki adam bulundu

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ünal evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma, özel kuvvetler ve STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri harekete geçti. 57 arama kurtarma personeli, 3 dron ve 1 iz takip köpeği ile yapılan arama çalışmaları neticesinde, 20 saat sonra Ünal evinden yaklaşık 20 km uzaklıkta yorgun ve bitkin halde bulundu. Yaralıya gerekli sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 21:13 - Gündem

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