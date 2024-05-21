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Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon

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Manisa merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon mask
Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon
Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon
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Manisa merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden M.Y. (35), A.C.G. (31) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

Malatya’nın da içinde olduğu 6 ilde DEAŞ'a operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 May 2024 - 21:03 - Asayiş

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