Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden askeri araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı