Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden askeri araç, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.