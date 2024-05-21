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Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı mask
Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı
Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden askeri araç, şarampole devrildi.

Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 May 2024 - 20:44 - Gündem

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