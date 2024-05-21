Elazığ’da beton şantiyesinde kaza: Sürücü ağır yaralı

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kamyonun altından çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı