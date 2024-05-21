Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Seyfebeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Erzincan yönüne giden 58 NH 386 plakalı kamyonun sürücüsü S.D., aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı ve karşı şeride geçti.

Kamyonun devrilmesi sonucu araçta bulunan Öner Camcı olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ve T.K. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı