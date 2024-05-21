- Gündem

Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı mask
Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyonun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Seyfebeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Erzincan yönüne giden 58 NH 386 plakalı kamyonun sürücüsü S.D., aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı ve karşı şeride geçti.

Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonun devrilmesi sonucu araçta bulunan Öner Camcı olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ve T.K. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas-Erzincan karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas-Erzincan karayolu, kaza, trafik kazası, vefat, yaralı, soruşturma, Seyfebeli geçidi, Öner Camcı

21 May 2024 - 20:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL