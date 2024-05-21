Sivas'ı gururlandıran başarı

Sivaslı sporcular, İstanbul'da düzenlenen "Kickboks Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Şampiyonası"ndan 11 madalya ile döndü. Şampiyonaya 42 ülkeden 5 bin sporcu katıldı ve sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Sivas'tan katılan sporcular büyük bir başarı elde etti. Sivaslı sporcular, şampiyonada 2 altın ve 9 bronz madalya kazanarak şehri gururla temsil etti. Gül Taştan ve Fatih Gülhan birinci olarak altın madalya, Serap Yıldız ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalya kazanan sporcular ise Nihal Aris, Beyza Yalçın, Erhan Çetiner, Mimar Sinan Çakmak, Sercan Akdeniz, Efran Demiryürek, Nesrin Aygün ve Ahmet Taştan oldu.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, şehrin adını uluslararası arenada gururla duyuran sporcuların başarılarının devamını diledi.
Kaynak: iHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.