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Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor mask
Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Takım, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman düz koşu ile başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

İdman, 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile son buldu. Ancak tedavileri devam eden Gökhan Akkan, Benhur Keser ve Laine antrenmana katılamadı. Takım, eksikleriyle birlikte maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İHA
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21 May 2024 - 17:34 - Spor

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