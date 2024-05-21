Çaykur Rizespor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Takım, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman düz koşu ile başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile son buldu. Ancak tedavileri devam eden Gökhan Akkan, Benhur Keser ve Laine antrenmana katılamadı. Takım, eksikleriyle birlikte maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA