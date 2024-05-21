- Gündem

21 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde.

21 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şefika Demirbağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saadet Yüksekdağ’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Karaman’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zöhre Gönültaş’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Tokay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Erdem’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Halil Çitil’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
16 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Melek Kızlarkayası’nın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Baki Deniz’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Akçadağ’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Çalışkan’ın taziye adresi: bulunmamaktadır,
81 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Yüksel’in taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Samanköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Abdullah Yoldaş’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt,
32 yaşında vefat eden ve Silvan ilçesi Diyarbakır Mezarlığına defnedilen Ömer Şen’in taziye adresi: Silvan, Diyarbakır.”
# malatya vefat, malatya vefat haberleri, malatya son dakika, Malatya haberleri, vefat, malatya, yeşilyurt, battalgazi, Samanköy Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi

21 May 2024 - 17:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL