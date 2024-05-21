21 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şefika Demirbağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saadet Yüksekdağ’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Karaman’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zöhre Gönültaş’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Tokay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Erdem’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Halil Çitil’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
16 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Melek Kızlarkayası’nın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Baki Deniz’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Akçadağ’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Çalışkan’ın taziye adresi: bulunmamaktadır,
81 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Yüksel’in taziye adresi: Cafana Mahallesi, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Samanköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Abdullah Yoldaş’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt,
32 yaşında vefat eden ve Silvan ilçesi Diyarbakır Mezarlığına defnedilen Ömer Şen’in taziye adresi: Silvan, Diyarbakır.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.