Malatya’da 4 araç kazaya karıştı

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarında M. Y. sevk ve idaresindeki 23 LH 032 plaka sayılı aracı ile sürücü M. Y. sevk ve idaresindeki 44 KT 046 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan kopan demir çitler karşı yönde seyir eden sürücü A.G. sevk ve idaresindeki 06 DJU 622 plakalı araca çarptı. Araç içinde bulunan iki vatandaş kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.