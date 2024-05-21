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Malatya’da 4 araç kazaya karıştı

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Malatya Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde bugün 14.30 sıralarında trafik kazası yaşandı. Kaza da 2 vatandaş yaralanırken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

Malatya’da 4 araç kazaya karıştı mask
Malatya’da 4 araç kazaya karıştı
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Olay bugün saat 14.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarında M. Y. sevk ve idaresindeki 23 LH 032 plaka sayılı aracı ile sürücü M. Y. sevk ve idaresindeki 44 KT 046 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan kopan demir çitler karşı yönde seyir eden sürücü A.G. sevk ve idaresindeki 06 DJU 622 plakalı araca çarptı. Araç içinde bulunan iki vatandaş kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da 4 araç kazaya karıştı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da 4 araç kazaya karıştı

Kaynak: BÜLTEN
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21 May 2024 - 16:57 Malatya- Asayiş

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