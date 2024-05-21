21 May 2024 - 16:51 - Gündem

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi temmuzda sezonu açıyor

Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısı, temmuz ayında Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde başlayacak olan yeni sezona hazırlanıyor. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile kalite tescili yapılan Malatya kayısısı hem yaş hem de kuru olarak üretilmekte ve marka değerini her geçen gün artırıyor.