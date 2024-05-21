Dünya Kayısı Ticaret Merkezi temmuzda sezonu açıyor

Malatya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yaklaşık bin üyenin bir araya geldiği buluşmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan eşlik etti.
“KAYISIMIZIN TİCARETİNİ DAHA İYİ NASIL YAPARIZ”
Kayısı ticaretinin daha iyi nasıl olacağı ile ilgili bir toplantı yapıldığını belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,
“2000’li yılların başında beri hizmet verdikleri üretici, esnaf, tüccar ve ihracatçının buluşma noktası olan Sarıcaoğlu Mahallesi’ndeki şire pazarında ciddi sıkıntılara maruz kaldık. Artık buranın kapasitesinin, fiziki yapısının kayısıya uygun olmadığı kamuoyu tarafından bilinmekteydi. Bu sıkıntıların yeni bir ticaret merkezinin Malatya ve kayısıya kazandırılması zorunluluğunun oluştuğunu hep beraber görüyorduk. Yeni bir ticaret merkezi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’i üyelerimizle buluşturduk. El birliği ile güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde kayısımızın ticaretini daha iyi nasıl yaparız. Üretici, tüccar, esnaf ve ihracatçının işlerini daha çok nasıl kolaylaştırırız konusunda istişarelerde bulunduk. Bütün amacımız ve gayemiz 6 Şubat depreminde büyük bir yıkım ve ciddi bir tramvaya maruz kalmış Malatya’yı ayağa kaldırma noktasında kayısıyı bunun ekonomik olarak merkezine oturtup yoğun bir gayretle çalışmaktır”
dedi.
“ÇOK GÜZEL BİR ESER”
Kimseyi mağdur etmeden esnafın önünü açacaklarını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise
“Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gerçekten çok güzel bir yer ortaya çok güzel bir eser çıkmış. Borsamız ve sizlerle birlikte buranın gelişmesi için elimizde geleni yapacağız. Burasının geleceğin yıldızı olarak parlatmamız lazım. Ben bunun bilincindeyim. Kayısı ihracatını artırmayı düşünüyoruz. Burada belediye olarak aşağıdaki depolara üçüne beşine bakmadan nasıl kiraya yereceksek bunu arkadaşlarımızla bir çalışma yaparak üyelere nasıl kiraya verebiliriz. Burayı zaten birlikte işleteceğiz. Biz kimseyi mağdur etmemiz gerektiğini esnafın önünü açmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu eserin en güzel şekilde işletilmesi gerektiğini biliyoruz ve çalıştıracağız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.