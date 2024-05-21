Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'da etkinlik

Malatya’da hafta süresince çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası, dün bir otelin ev sahipliğinde yapılan "Turizm İstişare Toplantısı" ve "Coğrafi İşaretli Yemek ve Ürünler Tanıtım Sergisi" ile başladı. Toplantıya, Vali Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Talat Tabur, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve ilgili diğer paydaşlar katıldı.

Malatya'nın turizm alanındaki mevcut durumu, karşılaşılan sorunların ve geleceğe yönelik planların ele alındığı toplantıda; Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve gastronomi gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip olduğu ve bu potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi için kamu ve özel sektörün iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Malatya'nın turizm altyapısının geliştirilmesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması, yeni turistik ürünler geliştirilmesi ve turistlerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

“BU POTANSİYELİN TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Burada konuşan ve Malatya'nın turizm sektöründe daha da ilerlemesi ve hak ettiği yere ulaşması için bu tür istişarelerin ve çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, şunları kaydetti:

“Malatya, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olan, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle öne çıkan bir şehirdir. Atatürk Evi Müzesi, Somuncu Baba Külliyesi ve Türbesi, Battalgazi Ulu Cami, Arslantepe Höyüğü gibi önemli tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, kayısı, dut, üzüm gibi tarım ürünleri ve yöresel yemekleri ile de dikkat çeken Malatya’nın; tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve gastronomi gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip olduğu ve bu potansiyelin turizmde değerlendirilmesi gerekiyor. Malatya'nın turizmde önemli bir marka haline gelmesi için hep birlikte çalışması ve turizm potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi için kamu ve özel sektörün iş birliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarımız, sektör temsilcilerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Malatya'nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ilimize daha fazla turist çekmeyi ve turizmden elde edilen gelirleri artırmayı, turizm altyapısının geliştirilmesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması, yeni turistik ürünler geliştirilmesi ve turistlerin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için tüm Malatyalıların desteğine ihtiyacımız var. Malatya'yı seven ve bu şehre değer veren herkesi, turizm sektörünün gelişmesi için katkıda bulunmaya davet ediyorum.”

Malatya'nın turizm potansiyelinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha iyi tanıtılması, ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, konaklama ve yeme-içme tesislerinin çeşitlendirilmesi ve turizm altyapısının iyileştirilmesi için yapılan “Turizm İstişare Toplantısı” çeşitli görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN