Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Vefa Konağında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımlarıyla ‘Geçmişten Geleceğe’ konulu program düzenlendi.
Gençlik Merkezi üyelerinin ziyareti ile Vefa Konağında gerçekleştirilen programla, gençler ile yaşlılar arasında diyaloğu geliştirmek, geçmişten günümüze tecrübelerin aktarılması, geleneklerine bağlı, büyüklerine saygılı ve muhabbeti unutmayan genç nesiller yetiştirme hedefleniyor.
Gençlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Er yaptığı konuşmada, “Bugün genç olan arkadaşlarımız yarının yaşlıları. İnşallah güzel anılar biriktirir ve güzel günler yaşarsınız. Sizin gibi gençlerin buraya gelip abilerinizle, amcalarınızla hemhal olmanız gerçekten takdire şayan bir davranış. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Gençler ve yaşlılarla sohbet eden Başkan Er, ayrıca gençlerin ve yaşlıların isteklerini dinleyip gelen soruları da cevapladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.