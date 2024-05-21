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“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”

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Vefa Konağı’ndaki toplantıya katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Sizin gibi gençlerin buraya gelip abilerinizle, amcalarınızla hemhal olmanız gerçekten takdire şayan bir davranış. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi” mask
“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”
“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Vefa Konağında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımlarıyla ‘Geçmişten Geleceğe’ konulu program düzenlendi.

“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”

Gençlik Merkezi üyelerinin ziyareti ile Vefa Konağında gerçekleştirilen programla, gençler ile yaşlılar arasında diyaloğu geliştirmek, geçmişten günümüze tecrübelerin aktarılması, geleneklerine bağlı, büyüklerine saygılı ve muhabbeti unutmayan genç nesiller yetiştirme hedefleniyor.

“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”

Gençlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Er yaptığı konuşmada, “Bugün genç olan arkadaşlarımız yarının yaşlıları. İnşallah güzel anılar biriktirir ve güzel günler yaşarsınız. Sizin gibi gençlerin buraya gelip abilerinizle, amcalarınızla hemhal olmanız gerçekten takdire şayan bir davranış. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”

Gençler ve yaşlılarla sohbet eden Başkan Er, ayrıca gençlerin ve yaşlıların isteklerini dinleyip gelen soruları da cevapladı.

“Geçmişten Geleceğe konulu program düzenlendi”

Kaynak: BÜLTEN

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21 May 2024 - 16:35 Malatya- Gündem

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