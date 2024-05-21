21 May 2024 - 16:21- Ekonomi G:

Tarımsal girdi fiyat endeksinde artış

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,93 arttı, aylık yüzde 1,16 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksinde artış mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyat endeksinde artış

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 May 2024 - 16:21 - Ekonomi

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