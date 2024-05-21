TÜİK merakla beklenen verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayın Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 13,4 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43,0, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 9,4 ARTTI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 58,5, motosiklette yüzde 31,5, minibüste yüzde 23,8 artarken otobüste yüzde 24,0, kamyonette yüzde 21,2, kamyonda yüzde 20,5, traktörde yüzde 16,4 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA 29 MİLYON 561 BİN 690 OLDU

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,7'sini otomobil, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 801 BİN 439 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,3'ünü otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 830 BİN 19 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 29,6 artarak 830 bin 19 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 0,2 azalarak 8 bin 682 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 821 bin 337 adet artış gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 65,3'Ü BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 65,3'ü benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 7,5'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 562 bin 640 adet otomobilin ise yüzde 35,1'i dizel, yüzde 32,9'u LPG, yüzde 29,3'ü benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı