İstanbul’da her 3 kişiye bir araç düşüyor

İstanbul’daki araç yoğunluğu yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı itibarıyla 5 milyon 561 bin 214’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları verisinden derlenen bilgilere göre, İstanbul, Türkiye’de 53 ildeki toplam araç sayısı kadar taşıt barındırıyor. Aralarında Malatya, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne gibi illerin yer aldığı 53 şehirde toplam 5,3 milyon araç yer alıyor. İstanbul, toplam araç sayısıyla Türkiye’de birinci sırada yer alıyor.

HER 1 KİLOMETREKAREYE 1.018 ARAÇ

TÜİK verilerinde yola çıkılarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kilometrekareye düşen araç sayısı dikkat çeken diğer detaylar arasında bulunuyor. 5 bin 461 kilometrekare yüzölçümüne sahip İstanbul’da her 1 kilometrekareye 1.018 araç karşılık geliyor.

ÜÇ KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR

Araç başına düşen kişi ayrıntısı da kentteki araç yoğunluğunu gözler önüne serdi. 2023 Aralık itibarıyla nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi olarak tespit edilen hesaplamalara göre 3 kişiye bir araç düşüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GERİLEDİ

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43,0, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldı.

Nisan ayında ise 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı