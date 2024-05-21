Esnaflar yetkililere çağrıda bulundu

Malatya depremlerde büyük yara aldı. İnsanlar canlarını ve mallarını kaybetti. Vatandaşlar zor şartlar altında konteynerde hayat sürdürmeye çalışırken esnaflar ise evlerine ekmek götürmek için mücadele veriyor. Kimi esnaf konteyner iş yeri talebinde bulundu kimisi kendi imkanlarıyla adliye karşısı çadır altında iş yerleri yaptırdı. Kendi imkanlarıyla yaptırdıkları iş yerlerinde sıkıntıların devam ettiğini söyleyen esnaflar BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundular. İşte detaylar…

“KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPTIK”

Evine bir an önce ekmek götürebilmek için kendi imkanlarıyla sacdan iş yeri yaptırttığını söyleyen Fatih Koç,

“İş yerlerimiz ve evlerimizi yıkıldı. Belediyemiz olsun, devletimiz olsun, bize bu yeri verdiler. Bizde kendi imkanlarımızla sacdan bir işyeri yaptık. Konteyner istemedim evime ekmek götürebilmek için bir an önce bu yerleri istedik. Kendi imkanlarımızla yaptık. Çünkü şu an devletimizin nereye kavuşacağı da belli değil. İş yerimiz arka taraflarda kalıyor. O yüzden burada biraz müşteri sıkıntısı var. Artık yavaş yavaş vatandaşlar buraya alışırsa bizim için daha güzel olur”

şeklinde konuştu.

“BURANIN GÜVENLİĞİNİ KENDİMİZ SAĞLADIK”

Esnaf Ferhat Turan, depremden sonra müşterilerin eksiklerini almaları için bulundukları yere dükkanlarını açtıklarını belirterek,

“Depremden sonra yıkılan dükkanımızın içerisinde ürünlerimizi buraya taşıdık. Burayı kendi imkanlarımızla yaptık. Deprem sonrası müşterilerimiz de bizi arıyorlardı. Bize şu lazım, bu lazım, bağda, bahçede bu şekilde geldik buraya ürünlerimizi koyduk. Deprem zamanı burada kaldık. Hatta buranın güvenliğini bile kendimiz sağladık. Çünkü güvenlik güçlerimiz aynı şekilde deprem bölgelerinden dolayı burayla pek ilgilenemediler. Burada hırsızlık olayları, vakalar, kavgalar gibi olayların hepsine biz müdahale ettik”

dedi.

“VERGİSİ OLMAYAN ESNAFLARIMIZ MEVCUT”

Vergisi olmayan esnafların sıkıntılı olduğunu vurgulayan Turan,

“Özellikle deprem bölgesinde olmadığımız sırada Hatay bölgesinden gelen çerçilerin 3 bin 250-300 TL’ye sattığımız çaydanlığı 500-600 TL’ye sattıklarını gördüm. Malatya esnafı olarak onlara inat getirdim dükkanımı buraya kurdum. Züccaciye sektörü için diyorum. Bizler meydana çıkınca o tarz esnaflar kalmadı ama fahiş fiyatla satan esnafları elimizden geldiğince barındırtmıyoruz. Benim tavsiyem halka kendi esnaflarını gözetsinler. Şu anda vergisi olmayan esnaflarımız mevcut. Bunlar da biz için sıkıntı, federasyon parası ve yazar kasa mevcut. Biz ailecek bu işi yaptığımızdan dolayı işletmemiz mevcut. Aynı zamanda muhasebecim var. Biz bu kadar masrafın içerisinde boğuşurken ve bu kadar uygun satabilirken diğer esnafın kaydı yok. Ama bakıyorsun bu esnaflar fahiş fiyatlara satmaya çalışıyor. Ama bizim halkımıza tavsiyem yerli esnaflarımızdan alsınlar”

ifadelerine yer verdi.

“İNSANLAR İŞ YAPAMIYOR PAZARA GİDİP ÇALIŞIYOR”

Esnaf Ferhat Turan, bayan lavabosunun olmadığını ve insanların iş yapamadığından dolayı dükkanlarını kapattığını şu şekilde anlattı:

“Yetkililerden en çok isteğimiz iş yerleri aktifleşene kadar buraları kaldırması yönünde. Çünkü insanlar da mağdur. 3 arkadaşımla aynı işi yapıyordum ama kapattılar ve burada tek aktif olan iş yeri benim kaldı. İnsanlar iş yapamıyor ve pazara gidip çalışıyor. Kayısıda çalışmaya gidiyor. Çünkü iş yerinde esnaf ürün çeşidini tamamlayamıyor. Çeşit tamamlanmayınca da müşteriye de sunacak bir şeyi olmuyor. Şu anda bayanlar lavabosu burada yok. Şu anda esnaflarımızın çoğu yavaş yavaş kayıt olmaya başladı. Biz denetleme olacak dediğimiz için maliye kaydını yaptırtmaya başladı. İnşallah iş yerlerimizi bir süre de kaldırmazlar. En azından 2 yıl daha insanların yarasına çare oluruz.”

“ESNAF ARKADAŞLAR YOLU DARALTIYOR”

İş yerlerinde müşteri yönünden sıkıntılar olsa da bazı imkanların sağlandığını söyleyen esnaf İsmail Özcan,

“İş yerlerimizin önü toz, toprak memnun değiliz ama ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Malatya’nın ayağa kalmasını istiyoruz. Devletimizin desteğiyle ve halkımızın elinden geldiği kadar bir an önce hep beraber Malatya’yı ayağa kaldırmak. Dükkanlar arka taraf bakıyor ama müşteri konusunda da sıkıntımız var. Çünkü giriş ve çıkışlar biraz sıkıntılı. Çünkü giriş ve çıkışlar arka tarafa bakıyor birde esnaf arkadaşlar yolu daraltıyor. Müşteri konusunda sıkıntı olsa da boş durmuyoruz ve mücadele ediyoruz. Güvenlik konusunda iyi. Elektriğimiz ve suyumuz olduğundan o konuda sıkıntı yok”

diye konuştu.

“TEMELDE 2 BÜYÜK SIKINTI VAR”

Esnaf Ömer Erşahin, verilen iş yerlerde 2 temel sıkıntının olduğunu belirterek,

“Buradaki sorunlardan birincisi hırsızlık. Burada birkaç tane hırsızlık olayı oldu. Güvenlik konusunda zafiyet var. Bundan dolayı çok mağduruz. 2’ncisi karşımızdaki yola duba koysalar vatandaşın yürüyebileceği alanlar olmalıydı. Burası araba park alanı değil. En azından seyyar dubalar koysunlar ki. Orada araçlar park edilmesin. Ve insanlar yürüyebilsinler. Şu anda temelde 2 büyük problemimiz bunlar. Uzak yerlerde konteyner iş yerleri verdiler. Biz aynı zamanda ceviz, bal, kayısı üreticisiyim. Ben bu ürettiğim ürünleri satmak istiyorum. Belediye bize en azından orada bir iyilik yaptı ve burayı aldı. Ama bekçi varken hırsızlık oldu. Daha sonra kameralar taktık ve bazı esnaf arkadaşları burada bekçi olarak görevlendirdik. Hırsızlık olayından dolayı daha fazla tedbir istiyoruz”

dedi.

“İŞE İLK GELDİĞİMİZDE KAPIYA BAKIYORUZ”

Son olarak iş yerlerinde güvenlik sıkıntısı olduğunu ve klima imkanından faydalanmadığını vurgulayan esnaf Şefik Cengiz,

“Kayısı dükkanımızı kendi imkanlarımızla yaptırdık. Pek müşteri yok. Deprem de bütün ürünlerimiz enkaz altında kaldı. Biz de dilekçemizi verdik, ürün kayıplarımızın bedelinin ödeneceği söylendi ama herhangi bir destek çıkmadı. Bu yönden sıkıntımız büyük. Esnaflarımıza destek çıkılması lazım. Güvenlik yok. Şu an yani 3 günde 5 günde milletin camları kırılıp soyuluyor. Kamera yok bir şey yok. Zaten buda hırsızlara fırsat. Sabah işe geldiğimizde ilk önce kapımıza bakıyoruz hırsızlık var mı? Yok mu? diye. İşletmemizi kendi imkanlarımızla yaptık. Bayağı da büyük bir maliyetimiz oldu. Fakat en büyük eksikliğimiz klimamızın olmaması. Diğer konteynerleri devlet verdiği için kliması ile beraber verdiler. Biz o imkândan faydalanamadık. İş yerindeki ürünlerimiz çikolata çeşitleri olduğu için sıcağa dayanmayan bir ürünler. Bu konuda da birileri destek olursa memnun oluruz. Kendi halimize terk edilmiş bir durumdayız”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.