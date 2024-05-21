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Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

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Rezerv bölgelerle ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında Malatyalıların en çok merak ettiği konulardan olan rezerv alandaki borçlanma durumunun nasıl olacağı sorusu oldu? Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp açıkladı.

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak mask
Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak
Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak
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Rezerv alanlarda konut ve iş yerleriyle ilgili borçlanma ve hak ediş süreçleri, özellikle deprem sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarında kritik bir rol oynuyor. Bu sürecin detayları aşağıdaki gibi açıklanabilir…

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

HAK EDİLME SÜRECİ VE DEĞER TESPİTİ

Depremden bir gün önceki yapının hasarsız halinin değeri hesaplanarak günümüze güncellenir. Bu güncellenmiş değer, vatandaşın hak ediş bedeli olarak belirlenir.

HAK EDİLEN BEDEL

 Vatandaşın sahip olduğu konut veya iş yerinin değeri, güncel piyasa koşullarına göre belirlenir. Bu değer, kişinin yeni konut veya iş yeri için hak ediş bedeli olarak kabul edilir.

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

MALİYET VE BORÇLANMA

Maliyet Bedeli: İnşa edilen konutların maliyeti hesaplanırken sadece üst yapı maliyeti dikkate alınır. Altyapı, zemin güçlendirme maliyetleri gibi ek maliyetler vatandaşın borçlanmasına dahil edilmez.

BORÇLANMA

Cumhurbaşkanının takdiri ile maliyet bedelinden belirli oranlarda indirim yapılır. Örneğin, önceki depremlerde maliyetin yüzde 50’si indirimli olarak hesaplanmıştır. Borçlanma bedeli bu indirimli tutardan yapılır.

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

Ödeme Koşulları: İki yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ve faizsiz ödeme planı uygulanır. Bu ödeme planı daha önce Elazığ, İzmir ve Van depremlerinde de benzer şekilde uygulandı.

TESLİM VE YERLEŞİM SÜRECİ

Konut ve İş Yeri Teslimi: Herkesin sahip olduğu konut veya iş yerinin değeri ve metrekaresi dikkate alınarak yeni konut ve iş yerleri tahsis edilir. Konutlar genellikle 3+1 ve 115 metrekare brüt olarak projelendirilir.

YIKILAN YAPILARIN DURUMU

 Rezerv alanlar içerisinde az hasarlı veya hasarsız yapılar varsa, bu yapılar deprem yönetmeliğine uygunsa ve ruhsatlı ise koruma yoluna gidilir. Ancak, yeni deprem riskine karşı dayanıklılığı tespit edilmeyen yapılar için riskli yapı tespiti yapılması zorunludur.

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?

İTİRAZ SÜRECİ

Vatandaşlar hak ediş bedelleri, metrekaresi ve diğer detaylarla ilgili olarak itirazlarını il müdürlüklerine ve irtibat ofislerine yapabilirler. Bu itirazlar değerlendirilerek çözüme kavuşturulur.

BİLGİLENDİRME

Vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını ve rezerv alanlarla ilgili tüm bilgileri il müdürlükleri ve irtibat ofislerimizden hak sahiplerimizin göreceği şekilde yayınlanacaktır.

Konut ve iş yerleriyle ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncel durumu sürekli olarak denetlenir ve vatandaşlara bildirilir. Bunlarla ilgili kontrolleri vatandaşlarımız yapıp itirazı varsa itirazını alıp değerlendirme süreci yapılacak.

Rezerv alandaki borçlanma durumu nasıl olacak?
 

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21 May 2024 - 14:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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