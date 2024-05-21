Rezerv alan içerisindeki hasarsız ve az hasarlı yapıların durumu ne olacak? Hasarsız ve az hasarlı yapılar yıkılacak mı?

Büyükşehir Belediyesi Nikah Saray’ında gerçekleştirilen rezerv alanlarla ilgili bilgilendirme toplantısında hasarsız ve az hasarlı yapıların durumu da konuşuldu. Buna göre deprem yönetmenliğine göre yapılan yapıların korunacağı belirtildi.

“YIKMAMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp,

“ Rezerv alan içerisinde az hasarlı veya hasarsız yapılar var. Bu alandaki yapılarla ilgili deprem yönetmeliğine göre yapılan, ruhsatı var ve iskanı var ise biz bu alanı korumakla ilgili gayret ediyoruz. Örneğin, rezerv alanın içerisinde benim yeni bir yapım var. Bu yapı deprem yönetmeliğine uygun yapıldı, ruhsatı ve iskanı da var. Biz o yapıları korumakla ilgili gayret ediyoruz. Az hasarlı ve hasarsız yapıları yıkmamak için uğraşıyoruz”

şeklinde konuştu.

RUHSATSIZ YAPILAR NE OLACAK?

Ruhsatsız yapılar hakkında da bilgi paylaşan Alp,

“Bizim rezerv alanlar içerisinde ayakta kalan yapılarla ilgili eğer ki iskanı veya ruhsatı yok, az hasarlı veya hasarsızsa bu yapılara riskli yapı tespiti yapmak zorundayız. Bu yapının az hasarlı ya da hasarsız olması demek yeni olacak bir depremde risksiz olduğu anlamına gelmez. Riskli yapı tespiti yapılan bir bina kendi gayrimenkul değerinden bir şey kaybetmez. Eğer ki bir bina ruhsatsız ve iskansızsa az hasarlı veya hasarsız ise, bizim rezerv alanın içerisindeyse biz bu binanın olası yeni depreme dayanıklı olup olmadığını riskli yapı tespitini yapmakla yükümlüyüz. Biz bu binaları riskli yapı tespitini yapmadan hasarsızsınız, size dokunmuyoruz deme şansımız yok. Bütün binaları rezerv alanların içerisindekini kontrol etmekle hükümlüyüz”

ifadelerini kullandı.

“REZERV ALAN TALEBİ ALMAYACAĞIZ”

Rezerv alan taleplerine ilişkin gelen sorulara son noktayı koyan Alp,

“Bir vatandaşımız ben rezervde miyim, değil miyim gibi sorularını İl Müdürlüğümüzden, irtibat bürolarından net bir şekilde öğrenebilirler. Yarın biz rezerve gidecek miyiz? Öbürkü gün olacak mıyız? diye bir algı yanlış. Bugün biz herhangi bir rezerv alan talebi almayacağız. Sahada teknik ekipler çalışıyor. Sayılarla ilgili hak sahiplikleriyle ilgili eğer ki yeni bir alan belirlememiz gerekirse o bölgelerde, o mahallenin muhtarıyla iletişime geçip orada toplantılar yapıyoruz”

diye konuşmasına ekledi.