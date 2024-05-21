Milletvekili Babacan yanlış yönlendirdi Rezerv alan toplantısı rezalete dönüştü

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan dün yaptığı açıklamada, “Yeni rezerv bölge taleplerini özellikle muhtarlarımız aracılığıyla Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızla paylaşabilirsiniz” sözleri üzerine vatandaşlar da rezerv alan talebinde bulunmak için toplantıya geldiklerini söylediler. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ise, rezerv alan talebi için toplantı yapılmadığını açıklaması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Milletvekili Babacan’ın yanlış bilgilendirme yaptığını vurgulayan Alp, “Bugün biz herhangi bir rezerv alan talebi almayacağız, bunun için toplantıya gelenler geri gidebilirler” dedi. Bu sözler üzerine salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar tepki göstererek, “Neden bizlere yanlış bilgilendirme yaptılar. Bizler bunun için geldik” şeklinde sitem ettiler.

Ayrıca saat 11’de Nikâh Sarayı’nda toplanan vatandaşlar salona sığmayınca izdiham yaşandı. İzdihamın ardından vatandaş tarafından sorulan sorulara cevap gelmemesi ise gerginlik oluşturdu. Gergin ve kalabalık bir ortamda yapılan toplantıda sık sık tartışmaların yaşanması dikkat çekti.

BABACAN TOPLANTI HABERİNİ VERDİ

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan yapılacak bilgilendirme toplantısına tüm hak sahiplerinin katılım göstermesinin önem arz ettiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Malatyalıların bilgisine… Yarın (salı) günü saat 11.00'de Fahri Kayahan'daki Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenliyoruz. Rezerv bölgelerde hak sahibi olan vatandaşlarımız ve ilgili mahalle muhtarlarımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızın katılacağı bu bilgilendirme ve danışma toplantısına katılmaları önem arz ediyor. Rezerv bölge ile ilgili tüm detayların ve ilerleme planının konuşulacağı bu toplantıda, ayrıca varsa yeni rezerv bölge taleplerini de özellikle muhtarlarımız aracılığıyla Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızla paylaşabilirsiniz.”

TOPLANTIDA GERGİN ANLAR

Yapılan toplantıda bazı vatandaşlar sorularına cevap bulmaya çalıştı. Vatandaşlar bilgilendirme toplantısında bazı sorularına cevap bulamayınca birtakım gerginlikler yaşandı. Yaşadığı sorunlardan söz eden bir vatandaş, “Bize sorularınızı sorun’ denildi. Biz bu alanın rezerv alan olması için toplu dilekçe verdik. Bu konu hakkında bir dakikanızı rica ediyorum. Yerinde dönüşümle ilgili sorum var. Bostanbaşı’nda oturuyorum. Yerinde dönüşümü yapamıyoruz. Her şeyimizi sattık. Yerinde yapılmasını talep ediyoruz” dedi.