Başkan Taşkın, Alişar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

İlçe sakinlerinin her alandaki sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşkın, “Kışa girmeden Alişar Mahalle’mizi doğal gaz ile buluşturacağız” dedi.

"HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Belediye hizmetlerini yürütürken ilçe sakinlerinin fikirlerine ve taleplerine önem verdiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şunları söyledi:

“Mahallemizin sorunlarını gelip yerinde dinlemek, yerinde tespit etmek, beraber istişare etmek daha sağlıklı oluyor. İlk ağızdan hem mahalle muhtarı hem de hemşehrilerimizin ağzından sorunları dinlemek daha verimli. Birinci sorun doğal gaz. Son olarak doğal gazın buraya gelmesi için meclis kararı aldık. Büyükşehir’e gönderdik; şu anda büyükşehir meclisinde bu kararı almak için çalışıyoruz. İnşallah bu sorunu aşacağız hep birlikte. Doğal gaz yetkililerini davet ettik, geldiler. Mahallemizin durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu sene inşallah kışa girmeden doğal gaz ile Alişar Mahalle’miz buluşmuş olacak. Biz bir an önce mahallemizin doğalgaz ile buluşmasını istiyoruz.”

Başkan Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana her mahalleye eşit hizmet götürmek ve halkın beklentilerini karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Sadece Alişar Mahalle’miz için değil, tüm mahallelerde kapsamlı çalışmalar yürüterek her alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; yapmaya devam edeceğiz.”

Başkan Taşkın’ın mahalle sakinleriyle yaptığı bu buluşma, belediye hizmetlerinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ve mahalle sakinlerinin taleplerinin dikkate alındığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: BÜLTEN