Yeni yönetmelik için aile hekimlerinin de görüşleri alınmalı

Yeni yönetmeliğin çıkmak üzere olduğu bilgisine sahip olduklarını belirten Dr. Ömer Ufkun Yıldırım şunları söyledi:

“Aile hekimleri olarak uzun zamandır yeni bir yönetmelik çıkacağı ve üzerinde çalışıldığı duyumları alıyoruz. Ancak yıllardır olduğu gibi bu yönetmelikten asıl etkilenecek olan aile hekimlerine tek bir açıklama yapılmıyor, tek bir soru sorulmuyor. Oysa sistemin ancak, gece yarısı ansızın çıkarılan yönetmeliklerle değil, sahadaki aile hekimlerine danışılarak, ortaklaşa hazırlanan yönetmeliklerle düzelebileceği ortadadır. Aksi durumda sahada giderek zorlaşan, her gün kan kaybederek yok olmaya yüz tutan bir sistemin devamlılığı mümkün olmayacaktır.”

Dr. Yıldırım, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği uygulamasının başladığı günden bu yana birçok yönetmelik ve yönerge çıkardığını belirtti. Ancak, sahanın gerçekliğine uymayan ve normlar hiyerarşisine aykırı birçok maddeden dolayı bu yönetmelikleri defalarca dava ettiklerini ve değiştirilmek zorunda kalındığını söyledi. “Sahanın öncü temsilcisi olan AHEF gibi kurumlar görmezden gelinerek, sahaya sorulmadan yapılan bu yönetmelikler maalesef sistemin kronik sorunlarını çözmek bir yana dursun, kendisi kronik bir sorun haline gelmiştir,” diyen Dr. Yıldırım, sahayı ilgilendiren ve uygulamanın temelini oluşturacak yönetmelikler belirlenirken ortaklaşa bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduklarını bir kez daha belirtti.