21 May 2024 - 13:01- Gündem G:

Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

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Bugün saat 11.00’de Fahri Kayahan’daki Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda orta hasarlı yapıların durumu hakkında bilgi verildi.

Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak mask
Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak
Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak
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Toplantıda Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Çevre Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer konuşmacı olarak katıldılar.

Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, orta hasarlı binalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hakkı Alp, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için apartman sakinlerinin 5’te 4’ünün onayının bulunması gerektiğini belirtti.

Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Toplantıda konuşan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp çoğunluk kararının alınamadığı durumda önümüzdeki yılın nisan ayında bu binaların ağır hasarlı sayılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

AFAD’ın yayınladığı genelgeye göre 29 Aralık’a kadar başvurusunu yapmış, ruhsat almakla ilgili çalışmasını yapan vatandaşlar binasını güçlendirmekle ilgili çalışma yapabilirler. Az önce bir arkadaş, ‘Binada kimse yok, biz bir araya gelemiyoruz’ dedi. Orta hasarlı bir binada güçlendirme yapılabilmesi için binanın 5’te 4’ünün onayı, çoğunluk kararı gerekiyor. Çoğunluk kararı ile bir araya gelinememiş ise, 5’te 4 oranında çoğunluk kararı alınamamışsa, önümüzdeki yıl nisan ayının sonunda, o bina ağır hasarlı sayılır ve yıkılır.”
Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?
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21 May 2024 - 13:01 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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