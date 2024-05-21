21 May 2024 - 13:01- Gündem

Orta hasarlılar ile ilgili önemli açıklama Binada çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

Bugün saat 11.00’de Fahri Kayahan’daki Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda orta hasarlı yapıların durumu hakkında bilgi verildi.