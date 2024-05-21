Son Dakika! Malatya’da rezerv alan çıkmazı! Rezerv alan toplantısında öne çıkan başlıklar

Bugün saat 11.00'de Fahri Kayahan'daki Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya, rezerv bölgelerde hak sahibi olan vatandaşlar, ilgili mahalle muhtarları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı ve bürokratları katıldı.

Toplantıda Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Çevre Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer konuşmacı olarak katıldılar.

Yapılan değerlendirme toplantısında rezerv bölgelerle ilgili tüm detaylar ve ilerleme planı ele alındı.

Yapılan toplantıda Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp rezerv alanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DEVLET ELİYLE YAPILAN KONUTLAR

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp konut teslimlerini kısımlara ayırarak bilgilendirmelere başladı. İlk olarak teslim edilecek TOKİ konutları ile ilgili konuşan Alp,

“TOKİ Konutları şehrin çeperlerinde belirlenen alanlar olup kamu mülkiyetinde Bakanlığımızın iştiraki olan TOKİ, emlak konut eliyle yapılan konutlardır. Depremzede vatandaşlarımız için, hak sahipleri için, şehrin çeperlerinde hazine mülkleri üzerinde bakanlık eliyle yapılan konutların kurası çekilip AFAD'ın verdiği bilgilere göre vatandaşlarımıza verilen konutlar”

dedi.

“DİLEKÇE VEREREK BEDELİNİ BAKANLIĞIMIZDAN TALEP EDEBİLİR”

İkinci olarak belirlenen rezerv alanlarla ilgili konuşan ve rezerv alanda arsası bulunan vatandaşların istediği takdirde dilekçe vererek, arsa bedelini alabileceğini de söyleyen Hakkı Alp şu ifadelere yer verdi:

“İkinci kısım hak sahiplerinin kendi yerinde, bizim şehir merkezlerinde, vatandaşlarımızın mülkiyetlerinde belirlediğimiz alanlar. Çarşı bölgesinde, Saray Mahallesi'nde olduğu 40’a yakın rezerv alan belirlendi. Resmi olarak ilanları yapıldı. Saha üzerinde kiminde inşaatlar başladı, kiminde başlamak üzere. Burada rezerv alan içerisinde mülkiyeti bulunan vatandaşlara bakanlık eliyle TOKİ veya emlak konut konutları yapıp Orada kimin mülkiyetleri varsa, o vatandaşlara konutları ve Ticaret Bakanlığımız tarafından tamamlandıktan sonra verilecektir. Bizim sahada en büyük algı olarak zorlandığımız, rezerv alanda vatandaşın kendi mülkiyetinde olan yerlere bakanlık inşaat yapıyor. Bu konutları, bu iş yerlerini kime verecekler? Orada kimin tapusu varsa bu konutlar onlara verilecek. Bu alanlar içerisinde konutu olanlara konut, iş yeri olanlara iş yeri şeklinde dağıtımlar gerçekleştirilir. Boş arsa sahipleri bizden değeri karşılığında, arsanın değerine, bağımsız değerleme kuruluşları tarafından belirleniyor. Boş arsa sahipleri ‘yapım sürecini beklemek istemiyorum’ derse bize İl Müdürlüğümüze yazılı bir dilekçe vererek bedelini bakanlığımızdan talep edebilir. Bu bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değildir. Hiçbir vatandaşımızın tapusu olduğu bir yerde para verip, bedelini verip kamulaştırma işlemi yapmak istemeyiz. Ürettiğimiz proje içerisinden biz o vatandaşlarımıza bu rezerv alanları bakanlığımız orada kimin mülkiyeti varsa, kimin tapusu var ise, kimin evi, arsası ve iş yeri yıkılmışsa onlar için belirleniyor. Şehir merkezlerinde rezerv alan belirlemeyip tamamını birinci yöntemde anlattığım gibi şehrin çeperlerinde yapılıp konutta teslim edilirse bu sefer kimliksiz şehirler ortaya çıkar. Malatya merkezde Bakırcılar Çarşısı etrafında. Niyazi Mısri’nin olduğu yerde, şu an herhangi bir yapım faaliyeti başlamayan yerlerde hepiniz birlikte şahit oluyoruz. Günden güne ya konteyner ya geçici bir yapı yani şehre yakışmayan bir şekilde gitgide kötüye gidiyor. Yani aslında bakanlığımız şehre kimlik kazandırıp aynı zamanda da tapusu olan hiçbir vatandaşı mağdur etmemek için şehir merkezlerinde bize göre en zor alanlarda yıkımın en fazla olduğu alanlarda bu konutları sahipleri kimse onlar için yapmak için irade göstermiştir. Bu alanlarda yapılacak inşaatlar zemin iyileştirmelerden dolayı vatandaşlarımızın bireysel olarak çok kolay yapabileceği alanlar değildir. Temmuz ayından bugüne şehir merkezinde zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Ya bu bir bölgeye inşaat yapılabilmesi için kamu eliyle yapılması gereken bir çalışma.”

“YERİNDE DÖNÜŞÜMLE REZERV ALANLAR KARIŞTIRILIYOR”

Yerinde dönüşüm ile rezerv alanlarda yapılacak olan konutların karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp yerinde dönüşüm ile ilgili,

“Üçüncüsü ise vatandaşın bakanlığımızın desteğiyle hibe ve kredi alıp kendi parseline, kendisinin bulduğu bir müteahhit ve proje grubu ile yerinde dönüşüm adı altında inşaatını kendisi yaptığı durumdur. Yerinde dönüşümle rezerv alanlar karıştırılıyor. Yerinde dönüşüm bakanlık eliyle yapılan bir proje değildir. Vatandaşlarımız kendileri bir müteahhit bulup proje çizdirip bizden hibe ve kredi desteği alıp kendileri yaptırıyor. Rezerv alanlardaki inşaatları bakanlık olarak biz yapıyoruz. Bazen Toplu Konut İdaresi, bazen Emlak Konut yapıyor. Yıkımın boyutu 500 bin bağımsız bölüm”

olarak bildirdi.

“OLABİLDİĞİNCE HIZLI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Verilecek konutların olabildiğince hızlı yapıldığını ifade eden Alp, hiçbir vatandaşın maddi kaybına izin verilmeyeceğinin de altını çizerek,

“ Türkiye'nin en büyük kamu Kuruluşlarından, inşaat sektöründe birinci sırada olan Toplu Konut İdaresi yirmi yılda bir milyon 300 bin konut yapmıştır. Yıkımdan sonra 500 bin konut yapılmak üzere bu sene sonuna kadar 200 bin konut, Önümüzdeki senenin sonuna kadar da 200 bin konut olmak üzere toplam 400 bin konut şu an projelendirildi. Biz hiçbir vatandaşımızı konteynerde bırakmamak üzere var gücümüzle gayret ediyoruz. Etap etap, saha saha buradaki mutfağın şekline kadar kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlarımıza detay anlatabiliriz. Ama yıkımın 500 bin konut olduğu bir yerde olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyoruz. Hızlı yaparken birinci kriterimiz şu, hiçbir vatandaşımızın maddi anlamda, -manevi kayıplarını kimsenin geri getiremeyiz-, bir kaybı olmaması için devlet bunu garanti ediyor. Rezerv alan içerisinde veya rezerv alanda olmayan bir vatandaşımız, AFAD'ın bize bildirdiği, hak sahipliğine göre kalıcı konutunu ve iş yeri bakanlığımız tarafından teslim edilecektir. Bu genel bir bilgidir. Bugün biz bir rezerv alan talebi almayacağız. Sahadaki teknik ekiplerimiz, sahadaki yıkım durumunu, yıkılan binaların kat yüksekliklerini çünkü biz zemin artı dört kattan daha fazla kat projelendirme yapamıyoruz. Birçok mahalle var. Bize ilçe belediyelerimizin de, il belediyemizin de, büyükşehir belediyemizin de gönderdiği yıkılan yere, yeteri kadar konut sığdıramadığınız için kat adedinden biz bunların birçoğunu rezerv alan olarak değerlendiremiyoruz”

söylemlerinde bulundu.