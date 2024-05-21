Malatya Büyükşehir Belediyesi yol ve trafiğe ne kadar harcama yaptı?

Depremlerin ağır hasara neden olduğu Malatya’da yıkılan evlerin yanı sıra yollarda büyük oranda zarar gördü. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yol ve trafik harcamalarına harcadığı miktarı açıkladı.

Ticari plakaların vize işlemlerinin yapmalarının sağlanması 2 bin 586 adet

Cam ve sac durak kabini alımı ve montajı 400 adet

Taksi duraklarının rehabilite edilmesi 5 adet

Düşey işaretleme çalışmaları 9 bin 622 adet

Bilgilendirme yön levhaları 171 adet

Okul önü trafik ve yaya güvenliği çalışmaları 105 adet

Saha tespit ve yenileme çalışmaları 242 kilometre

Ticari plakaların yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlamaları konusunda denetimlerin yapılması 6 bin 488 adet

Yatay işaretleme ve figür çalışmaları mesafesi bin 808 kilometre

Yol ve kavşak geometrik düzenleme projelerinin hazırlanması 13 adet

Akıllı (Dinamik) kavşak kontrol sistemi kurulumu 5 adet

Trafik Sinyalizasyon sisteminin kurulması 13 adet

Bluetooth tabanlı sistemlerin kurulması 25 adet

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ve trafik için yapılan tüm bu faaliyetlerin net bütçe ödeneği 240 milyon 669 bin TL olarak belirlendi. Ödenen miktar ise232 milyon 311 bin 780 TL olarak açıklandı.