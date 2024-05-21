Malatya Büyükşehir Belediyesi yol ve trafiğe ne kadar harcama yaptı?

Depremlerin ağır hasara neden olduğu Malatya’da yıkılan evlerin yanı sıra yollarda büyük oranda zarar gördü. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yol ve trafik harcamalarına harcadığı miktarı açıkladı.
Ticari plakaların vize işlemlerinin yapmalarının sağlanması 2 bin 586 adet
Cam ve sac durak kabini alımı ve montajı 400 adet
Taksi duraklarının rehabilite edilmesi 5 adet
Düşey işaretleme çalışmaları 9 bin 622 adet
Bilgilendirme yön levhaları 171 adet
Okul önü trafik ve yaya güvenliği çalışmaları 105 adet
Saha tespit ve yenileme çalışmaları 242 kilometre
Ticari plakaların yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlamaları konusunda denetimlerin yapılması 6 bin 488 adet
Yatay işaretleme ve figür çalışmaları mesafesi bin 808 kilometre
Yol ve kavşak geometrik düzenleme projelerinin hazırlanması 13 adet
Akıllı (Dinamik) kavşak kontrol sistemi kurulumu 5 adet
Trafik Sinyalizasyon sisteminin kurulması 13 adet
Bluetooth tabanlı sistemlerin kurulması 25 adet
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ve trafik için yapılan tüm bu faaliyetlerin net bütçe ödeneği 240 milyon 669 bin TL olarak belirlendi. Ödenen miktar ise232 milyon 311 bin 780 TL olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.