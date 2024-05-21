Yeşilyurt Samanköy Mahallesi’nin yolları yenileniyor

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden ilçenin dört bir tarafına yatırımlar götürmeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samanköy Mahallesi’nde gerçekleşen altyapı çalışmalarından dolayı bozulan ve yıpranan yolları baştan aşağıya revize ediyor. Mahalle sakinlerinin gerek bağ ve bahçelerine gerekse de merkeze ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Samanköy Mahallesi’nin bağlantı yolları güvenli ve konforlu bir görüntüye kavuşuyor.

İLHAN GEÇİT ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Göreve geldiği günden bugüne kadar kırsal mahalleleri kalkındırmak ve sorunlarını çözüme ulaştırmak amacıyla alanında uzman isimlerden kurduğu ekibiyle birlikte sürekli sahada olan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Samanköy Mahallesi’nde gerçekleşen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yerine inceledi.

“BOZULAN YOLLARIMIZ TEKER TEKER YAPILIYOR”

Ziyarete eşlik ederek bölgedeki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, “Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarımız teker teker yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla vatandaşlarımız rahat bir ulaşım sağlayacak” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarını geliştirmeye ve kalkındırmaya devam ettiklerini söyledi. Saha çalışmalarını ilgili kamu kurumları ve mahalle muhtarıyla koordineli yürüttüklerini söyleyen Geçit, yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığına dikkat çekti.

“YEŞİLYURT İÇİN EKİBİMİZLE BİRLİKTE SÜREKLİ SAHADAYIZ”

Samanköy Mahallesinin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getireceklerini söyleyen Geçit, mahalle sakinlerine sözünü verdikleri tüm yatırımları teker teker hayata geçireceklerini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizin dört bir tarafındaki yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Samanköy Mahalle’mizde gerçekleşen altyapı çalışmalarından dolayı bozulan ve yıpranan yollarımızı baştan aşağıya yenileyerek bölgenin ulaşım kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkartacaklar. Vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçeleriyle birlikte merkeze ulaşımlarını daha rahat ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Sahada büyük bir özveriyle ve gayretle çalışan mesai arkadaşlarımızın yanı sıra çalışmalarımızın planlı ve koordineli yürütülmesi noktasında desteklerini eksik etmeyen mahalle muhtarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bu tür yatırımlarla gerçeğe dönüştürürken, mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katacak yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt için ekibimizle birlikte sürekli sahadayız.”

Kaynak: BÜLTEN