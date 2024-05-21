21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın yükselişine devam ediyor. 21 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde görülüyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 79.620, satış 84.720,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 39.810, satış 41.840,
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 39.810, satış 42.360,
Liralık Eski: Alış 15.924, satış 16.736,
Liralık Yeni: Alış 15.924, satış 16.944,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.924, satış 16.944,
Ata Lira Eski: Alış 16.379, satış 17.191,
Ata Lira Yeni: Alış 16.379, satış 17.401,
Yarım Eski: Alış 7.962, satış 8.368,
Yarım Yeni: Alış 7.962, satış 8.472,
Çeyrek Eski: Alış 3.981, satış 4.184,
Çeyrek Yeni: Alış 3.981, satış 4.236,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.274,90, satış 2.419,70,
22 Kordon: Alış 2.274,90, satış 2.595,20,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.274,90, satış 2.645,40,
18 Ayar: Alış 1.746,10, satış 2.081,20,
14 Ayar : Alış 1.409,30, satış 1.755,20,
24 Ayar: 2.507,46,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 10.30’daki değerlere göre yazıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.