- Ekonomi

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın tarih boyunca insanlar tarafından değer gördü. Hem takı amacıyla aksesuar olarak hem de yatırım aracı olarak binlerce yıldır değer gören altın günümüzde de hem aksesuar hem yatırım aracı olarak kullanılıyor. Peki Malatya’da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları mask
21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın yükselişine devam ediyor. 21 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde görülüyor:

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

“Beşibirlik: Alış 79.620, satış 84.720,

Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 39.810, satış 41.840,

Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 39.810, satış 42.360,

Liralık Eski: Alış 15.924, satış 16.736,

Liralık Yeni: Alış 15.924, satış 16.944,

Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.924, satış 16.944,

Ata Lira Eski: Alış 16.379, satış 17.191,

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Ata Lira Yeni: Alış 16.379, satış 17.401,

Yarım Eski: Alış 7.962, satış 8.368,

Yarım Yeni: Alış 7.962, satış 8.472,

Çeyrek Eski: Alış 3.981, satış 4.184,

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Çeyrek Yeni: Alış 3.981, satış 4.236,

22 Ayar Bilezik: Alış 2.274,90, satış 2.419,70,

22 Kordon: Alış 2.274,90, satış 2.595,20,

22 Sıfır Zincir: Alış 2.274,90, satış 2.645,40,

18 Ayar: Alış 1.746,10, satış 2.081,20,

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

14 Ayar : Alış 1.409,30, satış 1.755,20,

24 Ayar: 2.507,46,

Gümüş Yerli: 4,50-4,50,

Otantik Gümüş: 7,50-10,00,

Gümüş İthal: 6,50-9,50,

21 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Gümüş Has: 6,05-6,30.”

Altın fiyatları saat 10.30’daki değerlere göre yazıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# malatya Altın fiyatları, malatya, Altın fiyatları, son dakika, son dakika altın fiyatları, malatya son dakika, Busabah malatya, Kuyumcu, Cumhuriyet

21 May 2024 - 10:32 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL